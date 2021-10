La cérémonie des Game Awards se tiendra le 9 décembre

Et contrairement à l’édition 2020, cette année verra le retour du public dans la salle . La cérémonie sera l’occasion, en plus de la remise des prix, de découvrir des jeux en avant première et d’assister à des performances musicales . Enfin, des jeux gratuits et des démos seront proposés aux joueurs afin de préparer l’année vidéoludique 2022 en beauté.

" Nous sommes très heureux de revenir au Microsoft Theater pour une soirée spéciale afin de célébrer le passé, le présent et l'avenir des jeux vidéo ", a déclaré Keighley, créateur, animateur et producteur exécutif des Game Awards. " Notre objectif est de rassembler toute la communauté pour célébrer la forme de divertissement la plus puissante au monde et reconnaître les voix émergentes qui représentent l'avenir du médium. "

Pour rappel, l’édition 2020 des Games Awards a couronné The Last of Us Part II, qui est reparti avec 7 prix (dont le prestigieux prix du jeu de l’année), sur 11 nominations. Parmi les autres jeux récompensés, on retrouvait notamment Ghost of Tsushima, Haded, No Man’s Sky, Fall Guys, Among Us, Animal Crossing : New Horizons et Final Fantasy VII Remake.