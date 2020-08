La boutique Steam ne permettra plus aux développeurs de faire la promotion d’autres plateformes

La boutique Steam, du développeur Valve, vient d’ajouter une mise au point dans sa foire aux questions qui n’est pas passée inaperçue.

Sur cette page, dédiée aux partenaires de la boutique, il est désormais indiqué qu’un développeur proposant un jeu sur Steam ne pourra plus faire la promotion du même jeu sur les plateformes concurrentes.

Dans le jeu que vous proposez via Steam et dans les communications sur Steam, vous ne pouvez promouvoir que la version Steam et sa disponibilité que sur Steam et pas d’autres plateformes de distribution. Cela s’applique à la fois aux versions complètes de votre jeu et aux correctifs de contenu qui modifient la version existante.