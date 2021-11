La boutique PlayStation en ligne ouvre ses portes en Belgique, il sera possible d’y réserver la PS5

Une PS5 sous le sapin pour les fêtes ? Cela pourrait bien être possible avec l’ouverture de la boutique PlayStation en ligne.

Lancée en 2019 aux États-Unis, la boutique permet d’acheter différents produits estampillés PlayStation. Des accessoires de jeux, dont la manette sans fil DualSense en Midnight Black et Cosmic Red, et le casque sans fil Pulse 3D en Midnight Black, sont de la partie. Tout comme la console, dans sa version classique et sa version All-Digital.

“PlayStation vise à faciliter l'achat de consoles, de jeux et d'accessoires pour les fans de PlayStation et les personnes à la recherche de cadeaux”, explique Sony Interactive Entertainment dans le communiqué accompagnant ce lancement. À partir d'aujourd'hui, la boutique en ligne est officiellement disponible en Allemagne et sera également déployée en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France et au Luxembourg peu après.

Pour un premier aperçu (en allemand pour l’instant), rendez-vous à l’adresse direct.playstation.com. La date de lancement en Belgique n’a pas encore été confirmée, mais cela ne devrait pas tarder.

Attention cependant : l’ouverture de ce nouveau canal de vente ne signifie pas pour autant qu’il sera plus facile de mettre la main sur un exemplaire de PS5. La console est toujours en rupture de stock dans le monde entier et la pénurie de semi-conducteurs impacte encore et toujours l’industrie. Mais cela vous permettra d’augmenter vos chances, en plus des stocks surprises des enseignes comme Mediamarkt, Fnac ou Dreamland.