La Beta de Red Dead Online accueiles quelques nouveautés

Le mode en ligne de Red Dead Redemption II continue d'évoluer et propose désormais des défis quotidiens.

À cette occasion, le studio Rockstar a publié une vidéo, disponible ci-dessous. Mais pour plus de détails, car les nouveautés sont nombreuses, voici la liste complète des changements proposés aux joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One.

Gameplay

Gagnez des pépites d'or et de l'XP en terminant les défis du jour, une nouvelle série d'objectifs qui vous demanderont de dépecer des animaux, de trouver des trésors, de remporter des conflits, et plus encore. Affichez le menu Joueur pour voir vos 7 défis quotidiens, qui changeront tous les jours. Chaque défi vous fait gagner des pépites d'or et de l'XP. En outre, si vous accomplissez les 7 défis, vous recevez un bonus.

À partir de la semaine prochaine, affrontez des équipes et groupes rivaux dans le nouvel événement du mode exploration : L'or des fous. Dans cet événement, les joueurs devront s'affronter pour prendre possession d'une armure dorée. Abattez le porteur de l'armure pour la récupérer et marquer des points, puis faites à votre tour le plus de victimes possible parmi vos opposants.

Et pour la suite, de nouveaux modes de jeu débarqueront chaque semaine dans la bêta de Red Dead Online. Mettez vos compétences de bandit de grand chemin à l'épreuve avec les courses de cibles, dans lesquelles vous devrez tirer sur des cibles avec précision et rapidité depuis votre cheval, tout en faisant la course avec d'autres joueurs. Prenez l'avantage grâce à votre habilité avec un arc et des flèches, tirez profit des armes et des objets à ramasser pour rendre de l'énergie à votre cheval et utilisez judicieusement vos munitions limitées pour tirer sur les cibles ou attaquer vos adversaires.

Affrontez amis et rivaux dans les nouveaux défis de pêche. Rejoignez un défi pour recevoir l'équipement et les appâts appropriés, rendez-vous au bord de l'eau et commencez à appâter les gros poissons. Utilisez l'OEil de lynx pour trouver une zone de pêche regorgeant de poissons. N'oubliez pas : votre but est d'atteindre la plus grande masse totale de poisson. Alors quelle que soit votre technique entre attraper plusieurs petits poissons ou un seul mais très gros, gardez tout ce que vous parvenez à ramener !

Nous allons également bientôt vous proposer de nouvelles confrontations, dans lesquelles des joueurs et des équipes devront batailler pour récupérer des sacs et les livrer, voler du butin aux adversaires et survivre. Consultez régulièrement le Rockstar Newswire pour en savoir plus sur Et que ça saute, Trésor de guerre et Pillage. En plus de ces nouveaux modes, vous pourrez découvrir la nouvelle icône des Séries à la une. Rendez-vous au panneau Séries à la une ou ouvrez la section Rejoindre rapidement du menu Joueur pour jouer aux derniers modes.

Armes

Le fusil à double canon rare, version magnifiquement gravée, avec finition en cuivre vieilli du puissant fusil à double canon, est disponible dès aujourd'hui. Elle arrive bientôt, alors ne manquez pas l'occasion de mettre la main sur la carabine Evans, une carabine de qualité à haute capacité qui se révèle dévastatrice à moyenne et longue portée. Ces deux armes seront disponibles dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. et chez les armuriers.

Vêtements

Faites-vous plaisir avec les nombreuses nouveautés qui sont maintenant disponibles, dont des tenues, bottes, manteaux, gants, chapeaux, gilets et plus encore. Si vous pouvez acheter certains de ces vêtements à loisir, gardez tout de même un oeil sur les boutiques et le catalogue : certains objets seront disponibles pendant une durée limitée et changeront chaque semaine.

Emotes

Exprimez-vous avec toute une gamme de nouvelles interactions, dont de nouvelles réactions, salutations et provocations. Comme pour toutes les interactions, vous pouvez tapoter une fois pour l'interaction standard et deux fois pour une expression plus exagérée. Vous trouverez les nouvelles interactions dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. et pourrez les ajouter à votre Roue d'interaction via le menu de gestion accessible depuis la Roue d'interaction.

Améliorations du monde

Un radar et une visibilité des joueurs retravaillés : nous avons réduit la visibilité des icônes radar des joueurs à longue distance, afin que votre emplacement ne soit pas indiqué aux autres joueurs à moins que vous ne soyez à proximité. Cela minimisera ainsi la probabilité que vous soyez ciblé de très loin par des compétiteurs plus agressifs. Cela inclut une limitation du chat vocal aux joueurs proches de vous, plutôt qu'aux joueurs présents partout sur la carte. Les joueurs les plus agressifs seront mis en évidence sur la carte et leur icône deviendra de plus en plus sombre. Si votre style de jeu devient plus hostile, votre position sur la carte (ainsi que celle des membres de votre groupe) deviendra plus sombre et sera visible depuis une plus grande distance.

Des pourparlers et des conflits simplifiés : transformez vos querelles avec les autres joueurs en mini matchs à mort chronométrés, avec des conflits plus faciles à déclencher, qui pourront être initiés contre un rival et son groupe après une seule victime. Vous pourrez également instaurer une trêve temporaire plus rapidement après une seule victime, puisqu'un changement similaire a été apporté au système de pourparlers.

Un système de crimes et de primes amélioré : si vous créez suffisamment de problèmes pour gagner une prime élevée, vous augmenterez vos chances que des chasseurs de primes (PNJ) cherchent à vous coincer. Plus votre prime augmentera, plus vos poursuivants seront tenaces... alors faites attention !

Merci de continuer à nous faire part de vos commentaires au fur et à mesure que ces nouvelles fonctionnalités sont déployées chaque semaine. En plus des nouveautés de contenu, découvrez les nouveaux bonus hebdomadaires, tels que le colis de cette semaine, qui vous aideront à accomplir vos défis quotidiens et à partir à l'aventure dans les cinq États. Rendez-vous dans la bêta de Red Dead Online à n'importe quel moment avant le mardi 5 mars pour recevoir un colis gratuit rempli de marchandises, qui sera disponible au coffre-fort de votre camp ou au bureau de poste. Il contiendra :

2 médicaments miracles puissants

2 remontants puissants

2 fortifiants miracles puissants

2 réanimateurs pour cheval

2 stimulants puissants pour cheval

8 flèches empoisonnées

10 balles explosives

Contenu PS4 anticipé

À partir d'aujourd'hui, les joueurs sur PlayStation 4 auront accès au couteau en os, une arme de corps-à-corps unique qui dispose d'un manche fabriqué avec les restes de la mâchoire d'un animal, ainsi qu'à une gamme de nouveaux vêtements et à trois nouvelles interactions. Au cours des prochaines semaines, ces mêmes joueurs pourront profiter des Séries spéciales, qui leur offrent un accès anticipé aux derniers modes de jeu, tels que les courses de cibles libres, où ils pourront s'affronter dans un espace ouvert pour toucher le plus de cibles possible depuis leur cheval.