La bêta de Call of Duty Black Ops Cold War pourrait débarquer au mois d’octobre

Mais surtout, que la précommande de Cold War offrirait un accès à la bêta, et ce dès le 8 octobre, exclusivement sur PlayStation 4 , en raison du partenariat toujours en cours entre Sony et Activison.

L’information provient du jeu Call of Duty : WWII, dans une annonce mettant en avant Cold War. Sur la page du prochain titre de la franchise, on peut lire que l’édition standard proposerait à la fois la version PlayStation 4, mais également la version PlayStation 5 .

Le prochain Call of Duty d’Activision est très attendu par les joueurs. Et à en croire une capture d’écran publiée sur Twitter, la bêta du mode multijoueur pourrait débuter dès le 8 octobre prochain.

Quoiqu’il en soit, Call of Duty Black Ops Cold War et son titre à rallonge débarquera sur PlayStation 4, Xbox One et PC dès le 13 novembre. Suite directe de Black Ops, sorti en 2010, Cold War nous plongera une fois de plus en pleine guerre froide.