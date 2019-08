La BBC développe son propre assistant personnel

Le groupe anglais prépare actuellement un concurrent à Siri, Alexa et Google Assistant.

Selon The Guardian, la BBC souhaiterait, par le biais de cet assistant, améliorer la compréhension des assistants personnels, souvent mis à mal pas la multitude d'accents présents au Royaume-Uni. Ainsi, Beeb, c'est son nom, serait capable de comprendre des accents typiques, issus de plusieurs régions du pays.

Pour y parvenir, les développeurs ont fait appel aux employés du groupe, issus des quatre coins du pays, et qui ont en quelque sorte "entrainé" l'assistant. Beeb ne sera pas accompagné d'une enceinte connectée, mais sera ajouté au site de la BBC et à son application iPlayer, l'équivalent anglais de Auvio. Mais les fabricants d'enceintes pourront faire appel à Beeb pour l'ajouter à leurs produits.

Quant aux questions de sécurité, la BBC indique que les enregistrements ne seront pas conservés et ne serviront pas pour du ciblage publicitaire : "Les gens connaissent et font confiance à la BBC, qui utilisera son rôle d'innovateur dans les technologies de l'information pour faire en sorte que tout le monde - et pas seulement l'élite technologique - puisse bénéficier d'un accès à de nouveaux contenus et expérience de cette nouvelle façon."