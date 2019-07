La bande-annonce du jeu The Terminator sur NES refait surface

Le jeu, qui n'a jamais vu le jour, devait être présenté au salon CES de 1989. Trente ans plus tard, la bande-annonce refait surface.

Le jeu, développé par Sunsoft, devait être un "side-scroller", soit un jeu à défilement horizontal, inspiré du premier film The Terminator, réalisé par James Cameron en 1984.

La vidéo, découverte par le site Gaming Alexandria, ne montre pas de phases de jeu. Et pour cause : le développement du jeu n'en était qu'à ses débuts et la bande-annonce servait simplement à vendre (voire survendre dans ce cas-ci) le produit.

La voix off n'hésite d'ailleurs pas à abuser de superlatifs pour promouvoir le jeu, qui aurait proposé selon ses dires des images du film et une nouvelle technologie interactive. Malheureusement, le jeu ne vit jamais le jour. Sunsoft s'était un peu trop éloigné de l'histoire du film et perdit la licence.

Il faudra attendre 1990 pour découvrir un premier jeu basé sur The Terminator (développé cette fois par Bethesda). Vint ensuite T2 : Judgment Day sur consoles, pour accompagner la sortie du deuxième volet de la saga, en 1992. Quant à Sunsoft, ils se sont rabattus sur une autre licence, à savoir celle du Batman de Tim Burton.