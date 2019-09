La 5G omniprésente à l'IFA 2019

En attendant le lancement d'une nouvelle génération de smartphones haut de gamme chez Apple, Huawei ou encore Google, l'événement high-tech de ce début septembre se tient à Berlin. Cette nouvelle édition de l'IFA, qui ouvrira ses portes ce vendredi 6 septembre, va une nouvelle fois être le théâtre de nombreuses premières très attendues.

La principale thématique mise en valeur cette année à l'IFA sera la 5G, à travers les premiers terminaux et objets compatibles disponibles, mais aussi ses futurs usages.

Parmi les smartphones les plus attendus à Berlin figurent notamment le Sony Xperia 5 et le LG V60 ThinQ, mais des nouveautés devraient également être dévoilées du côté de Nokia tandis que le géant chinois de l'électronique TCL, propriétaire d'Alcatel, va profiter de l'occasion pour présenter une toute première gamme de téléphones sous son propre nom. A noter que Samsung va exposer à l'IFA le d'ores et déjà fameux Galaxy Fold, son premier smartphone doté d'un écran pliable, lequel va enfin être commercialisé prochainement en Europe (à partir du 18 septembre en France).

En matière de télévision, c'est cette fois-ci la 8k qui devrait être à l'honneur, alors que de plus en plus d'événements promettent d'être filmés à ce format (à commencer par les Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo). Spécialiste des coups d'éclat, Sharp pourrait bien montrer sur son stand le plus grand écran du genre. De nombreux téléviseurs pourraient également, pour la première fois, être dotés d'une connexion cellulaire et ainsi bénéficier des futurs débits records de la 5G.

Les amateurs d'audio découvriront quant à eux à l'IFA les toutes dernières nouveautés en matière de casques, écouteurs et enceintes sans fil Bluetooth, de plus en plus endurants et simples à connecter. D'une manière générale, tous les objets connectés de la maison seront une fois de plus très largement représentés au sein de ce salon tourné vers l'électronique grand public.

L'actualité sera également riche au niveau informatique, avec la présentation de nouveaux terminaux fonctionnant avec les dernières puces signées Intel (10e génération), à l'image des nouvelles gammes Swift 3 et 5 d'Acer. Les joueurs préféreront quant à eux le Razer Blade Stealth 13 GTX Model qui embarque une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 en plus des dernières-nées des puces Intel.

Plus de 250.000 visiteurs sont attendus durant toute la durée de l'événement.