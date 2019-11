La 5G devrait couvrir jusqu'à 65% de la population mondiale d'ici 2025

Les cinq prochaines années seront marquées à coup sûr par l'arrivée de la 5G. Selon un rapport d'Ericsson, le nombre d'abonnements 5G devrait atteindre les 2,6 milliards au niveau mondial au cours des six prochaines années.

Et qui dit 5G, dit augmentation du nombre de données mensuelles utilisées. Selon le rapport d'Ericsson, le trafic de données passerait de 7,2 Go en moyenne à 24 Go par mois d'ici la fin 2025.

Comme l'explique Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux d’Ericsson :

En 2020, les appareils compatibles 5G seront disponibles en volume, ce qui permettra d'accélérer l'adoption de la 5G."

"La question n'est plus de savoir si, mais à quelle vitesse nous pouvons convertir les cas d'usage en applications pertinentes pour les consommateurs comme pour les entreprises", poursuit-il. "La 4G demeurant un puissant outil de connectivité dans de nombreuses régions du monde, la modernisation des réseaux est également clé dans la période de changement technologique que nous traversons actuellement".

Enfin, il est prévu que l'adoption de la 5G soit plus rapide que la 4G. L'Amérique du Nord compterait 74% d'abonnements mobiles en 5G d'ici la fin 2025, suivi de l'Asie du Nord-Est avec 56%. L'Europe talonnera l'Asie, avec 55% d'abonnements 5G.