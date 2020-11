La 26e édition des PlayStation Awards se déroulera le 3 décembre

Comme chaque année, Sony organisera sa traditionnelle cérémonie des PlayStation Awards. À cette occasion, l’événement qui a fêté ses 25 ans en 2019 change de nom.

Ne dites donc plus PlayStation Awards, mais PlayStation Partner Awards. Et qui dit nouveau nom dit nouvelles catégories. Adieu les prix Platinum et Gold, remis aux jeux écoulés à plus d’un million et 500 000 exemplaires respectivement. Bonjour le Grand Award, le Partner Award et le Special Award.

Le Grand Award sera remis aux trois jeux développés au Japon ou dans le reste de l’Asie et ayant rencontré le plus de succès dans le monde entre le mois d’octobre 2019 et le mois de septembre 2020.

Le Partner Award récompensera les jeux développés en Asie ayant obtenu de bons résultats dans certains critères (le nombre de joueurs, notamment).

Enfin, le Special Award récompensera les titres internationaux ayant rencontré le succès en Asie. Et quelque chose nous dit que Ghost of Tsushima devrait briller dans cette catégorie.

La cérémonie, présentée par Jon Kabira et Hatsune Matsushima, sera diffusée sur la chaîne YouTube de PlayStation Japon le 3 décembre à 11 heures.