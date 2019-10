La 25e édition des PlayStation Awards se déroulera le 3 décembre

Comme chaque année, Sony organisera sa traditionnelle cérémonie des PlayStation Awards, qui fête cette année ces 25 ans.

Comme l'année dernière, la cérémonie se déroulera au Grand Prince Hotel New Takanawa de Tokyo et sera retransmise en direct sur internet, le 3 décembre à 10h du matin heure belge. On y découvrira les jeux qui se sont le mieux vendus au Japon et dans le reste de l’Asie.

La cérémonie, qui existe depuis 1995, remettra six prix à des titres ayant marqué la PS4 entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 :

Le Prix Platine : Jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires

: Jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires Le Prix Or : Jeux vendus à plus de 500.000 exemplaires

: Jeux vendus à plus de 500.000 exemplaires Le Prix PlayStation Network : Les plus grosses ventes sur le PlayStation Network

: Les plus grosses ventes sur le PlayStation Network Le Prix PlayStation VR : Des jeux ayant contribué aux succès du PlayStation VR

: Des jeux ayant contribué aux succès du PlayStation VR Le Prix Indies & Developer : Des titres indépendants ayant contribué à "l'expansion de la gamme PlayStation"

: Des titres indépendants ayant contribué à "l'expansion de la gamme PlayStation" Le Prix des Joueurs : Le meilleur jeu selon les joueurs asiatiques

À noter que pour cette 25e édition, les joueurs ne pourront élire qu'un jeu ayant déjà reçu le titre lors d'une des 24 précédentes éditions de la cérémonie.