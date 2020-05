L’université de Tokyo dévoile une trottinette électrique gonflable

Des chercheurs de l’université de Tokyo au Japon ont dévoilé Poimo (pour “POrtable and Inflatable MObility”), soit un petit véhicule électrique et gonflable, à mi-chemin entre le scooter et la trottinette.

Le Poimo est composé de parties détachables : quatre roues, un moteur électrique, une batterie et un guidon. Une fois déplié, le véhicule se gonfle en 71 secondes seulement, ne pèse que 5,5 kilos et peut supporter un poids de 80 kilos.