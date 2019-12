L'univers de la série Twin Peaks se décline en réalité virtuelle - © Collider Games

Fabriqué avec d'innombrables références à la série et ses 30 ans d'histoire, Twin Peaks VR combine les genres surnaturels, d'aventure et d'évasion, mettant les joueurs au défi de résoudre des énigmes et de découvrir des easter eggs en explorant des environnements détaillés et authentiques de ce monde mystérieux conçu par David Lynch et Mark Frost.

Le jeu sera disponible sur Steam dans le courant du mois, et sera jouable avec un casque Oculus Rift, Oculus Rift-S, HTC Vive et HTC Vive Cosmos. Une version PlayStation VR et Oculus Quest est également prévue, mais arrivera plus tard.