L’Organisation mondiale de la santé se lance sur TikTok

L’OMS a choisi TikTok pour s’adresser aux jeunes, en pleine crise du Coronavirus.

Le compte vise les plus jeunes, et à pour but de combattre les fake news entourant l’épidémie de Covid-19. Dans la première vidéo publiée, le docteur Benedetta Allegranzi de l’Université de Genève explique quelles sont les mesures à appliquer pour diminuer le risque de contagion.

La vidéo, likée plus de 350 000 fois, contient une liste d’informations basiques, comme se laver les mains, éternuer dans son coude ou éviter les contacts avec des personnes fiévreuses. “Nous rejoignons TikTok pour vous fournir des conseils de santé publique fiables et opportuns”, explique la description de la vidéo.

Une deuxième courte vidéo a été publiée dans la foulée. On y apprend, grâce au docteur April Baller, quand et pourquoi il est important de porter un masque afin de se protéger contre le virus.

Les vidéos sont en anglais et sont à retrouver par ici, ou via le nom d’utilisateur @who sur l’application. L’organisation est également présent sur Instagram, où l’on retrouve notamment les conseils du Dr. Benedetta Allegranzi.