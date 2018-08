L'opérateur Join cesse ses activités en Belgique : deux éléments qui montrent qu'il était en avance sur son temps

Seulement voilà, l’Union européenne a décidé de mettre fin au roaming le 15 juin 2017 dans l’ensemble des États membres. Scarlet et Orange avaient été les premiers à suivre le chemin déjà plus ou moins emprunté par Join avant que tous les opérateurs ne suppriment définitivement le surcoût.

Lors de son lancement en 2014, Join mettait en avant la suppression du roaming entre la Belgique et le Luxembourg dans ses offres « BELUX ». Ces offres permettaient également de regrouper sur une même carte SIM un numéro belge et un numéro luxembourgeois. Pratique si l’on fait souvent des allers-retours entre Royaume et Grand-Duché.

La 4G pour toute la maison

"Internet@Home" permettait de connecter toute une maison au réseau 4G de l'opérateur en cas de ligne fixe de mauvaise qualité. - © Tous droits réservés

La Wiizbox (FRITZ!Box), modem utilisé par Join pour faire le pont entre le réseau domestique et le réseau 4G de Join - © Tous droits réservés

Join permettait à toute personne qui voulait relier sa maison à Internet à haut débit, mais qui ne bénéficiait pas d’une ligne fixe de qualité suffisante, d’y accéder quand même. Pour ce faire, l’opérateur commercialisait des offres « Internet@Home » qui, grâce à un modem FRITZBox rebaptisé Wiizbox, permettaient de transformer le réseau 4G de l’opérateur en réseau Wi-Fi et Ethernet pour la maison.

Depuis lors, Mobistar, devenu Orange, avait également décidé d’occuper le créneau en lançant une offre similaire, nommée « Easy Internet @Home ». Orange, comme Base et Proximus, commercialisent aussi des solutions plus légères, baptisées Mi-Fi, qui permettent de créer un réseau Wi-Fi en mobilité pour quelques appareils. Proximus, Voo et Telenet, quand leur réseau et leur disponibilité suivent, mettent également en avant leur hotspots Wi-Fi en avant.