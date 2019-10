L'Ivy Rec, une caméra de poche signée Canon

Canon annonce la sortie prochaine d'un appareil photo particulièrement innovant et ludique. Il s'agit d'un appareil miniature sans fil, étanche et résistant aux chocs baptisé Ivy Rec. Il sera disponible à partir du 18 novembre pour 129,99 euros.

Conçu pour photographier et filmer en toutes circonstances, le Canon Ivy Rec est particulièrement compact et facile à transporter. Il peut ainsi se fixer à la ceinture, à un sac ou simplement se glisser dans n'importe quelle poche. Le fabricant assure en outre une étanchéité de l'appareil jusqu'à 2 m de profondeur pendant 30 minutes et une résistance à une chute depuis une hauteur allant jusqu'à 2 m.

Le Canon Ivy Rec, compatible avec n'importe quelle carte microSD, dispose d'un capteur de 13 millions de pixels et est capable de filmer en Full HD (1080p) à raison de 60 images par seconde. Sa connectivité WiFi et Bluetooth permet de retoucher et partager directement ses photos et vidéos via l'application mobile gratuite Canon Mini Cam, à télécharger sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android). Celle-ci permet aussi de prendre des photos à distance.

A noter que le Canon Ivy Rec avait fait l'objet d'une campagne de financement participatif cet été, via Indiegogo, pour la toute première fois dans l'histoire de la marque.