Selon une étude de Counterpoint Research, Apple place deux iPhone dans le top 10 des smartphones les plus vendus ces derniers mois. Le XR, donc, qui détient 3% du marché global, et l'iPhone 11, en cinquième position, avec 1,6% du marché. À noter que le XR aura été le smartphone le plus vendu dans le monde lors de chaque trimestre de 2019.

L'iPhone XR est le smartphone le plus vendu au monde en 2019 - © Counterpoint

Enfin, Oppo, Xiaomi et Huawei complètent le classement. Oppo place également trois modèles : le A9, le A5s et le A5. Xiaomi détient 1,2% du marché et se place avant-dernier du classement avec le Redmi 7A, grâce au marché indien qui représente la moitié des ventes. Et le P30 de Huawei clôture le top 10, avec 1,1% du marché.