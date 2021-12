L’iPhone 6 et 6 Plus deviendront “vintages” avant la fin de l’année

Selon les informations obtenues par le site MacRumors, Apple devrait ajouter l’iPhone 6 et l’iPhone à sa longue liste d’appareils qualifiés de “vintage” dans les semaines à venir.

Fin de carrière

L’iPhone 6 et 6 Plus avaient déjà été adonnés partiellement par Apple il y a deux ans, date à laquelle la marque à la pomme avait publié iOS 13. L’OS était en effet incompatible avec ces deux modèles d’iPhone. D’ici la fin de l’année, l’entreprise ira plus loin.

Cinq ans après avoir stoppé sa commercialisation (l’iPhone 6 et 6 Plus datent de 2014), Apple cessera de réparer l’appareil en cas de problème. Des réparations seront toujours possibles chez des réparateurs tiers, mais les pièces se feront logiquement de plus en plus rares.