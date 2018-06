L’iPhone 3GS fait son grand retour… en Corée du Sud

Le troisième modèle de l’iPhone (après l’iPhone et l’iPhone 3G) est sorti il y a neuf ans. Mais cela n’empêche pas un opérateur sud-coréen de le commercialiser à nouveau après avoir trouvé un stock d’invendus.

SK Telink, c’est le nom de l’opérateur, a en effet mis la main par hasard sur un stock neuf d’iPhone 3GS, qui patientaient sagement dans un entrepôt. Selon le site VentureBeat, le téléphone sera commercialisé à la fin du mois de juin pour seulement 44 000 won, soit une quarantaine d’euros. À l’époque en Belgique, le modèle 3GS 16 Gb était vendu 575 euros, tandis que la version 32 Gb était vendue 675 euros.

Chaque boîte a été ouverte, afin de vérifier l’état de la batterie, mais SK Telink déclare que le téléphone ainsi que ses accessoires sont intacts. Pour autant, l’iPhone 3GS ne devrait séduire que les collectionneurs puisqu’il est devenu logiquement très lent au fil des années. De plus, la majorité des applications ne sont plus prises en charge et les mises à jour d’iOS se sont arrêtées à iOS 6 (alors qu’iOS 12 débarquera à la rentrée). Enfin, les réparations ne sont plus prises en charge par Apple depuis 2012.