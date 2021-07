L’iPhone 13 pourrait s’inspirer de l’Apple Watch

Le prochain flagship d’Apple devrait emprunter une fonctionnalité de l’Apple Watch. C’est du moins ce qu’annonce le journaliste Mark Gurman.

Un écran “Always On”

Dans sa nouvelle newsletter “Power On”, le journaliste de Bloomberg déclare que l’édition 2021 de l’iPhone, surnommé iPhone 13 par la presse spécialisée, disposerait d’un écran allumé en permanence.

“Attendez-vous à une puce A15 plus rapide, une plus petite encoche, un nouvel affichage pour une meilleure durée de vie de la batterie, un potentiel mode “Always On” comme sur l’Apple Watch, un taux de rafraîchissement de 120Hz et des améliorations du côté de l'enregistrement vidéo”, écrit-il.

Ce n’est pas la première fois que la rumeur d’un écran constamment allumé fait surface. En février dernier, un YouTubeur annonçait déjà cet écran Always On, qui pour rappel, permet d’afficher des informations “importantes” sur l’écran sans avoir à déverrouiller l’iPhone et sans impact sur la batterie.

L’iPhone 13 pourrait donc passer de 120 Hz à 1 Hz, et proposer des notifications, l’heure ou encore la météo sur l’écran, en adoptant le même écran LTPO (silicium polycristallin à basse température) utilisé sur la montre connectée de la marque à la pomme.

De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo annonce que la fonctionnalité serait réservée aux versions Pro de l’iPhone 13, tout comme le taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Et quand Mark Gurman ET Ming-Chi Kuo annoncent tous les deux une nouveauté, il y a de fortes chances qu’elle soit au programme de la prochaine Keynote de la firme de Cupertino.

Apple devrait dévoiler ce nouvel iPhone à la rentrée. Le mois de septembre est d’ailleurs souvent l’occasion de publier les nouveaux OS bêta testés durant l’été, et présenter la nouvelle cuvée iPhone.