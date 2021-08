L’iPhone 13 attire déjà les propriétaires d’iPhone

Selon une étude, près de 44% des utilisateurs d’iPhone envisagent de troquer leur smartphone actuel pour le nouveau modèle qu’Apple dévoilera en septembre.

L’iPhone 13 séduit

On ne sait (presque) rien de l’iPhone 13, mais cela n’empêche pas les fans de la marque à la pomme de se montrer intéressés. Selon une étude réalisée par SellCell, 44,7% des propriétaires américains d’iPhone passeront à l’iPhone 13 à la rentrée.

L’étude (menée sur 3000 propriétaires d’iPhone) détaille même l’intérêt selon le modèle. Ainsi, on apprend que 38,2% des personnes intéressées se tourneront vers le modèle classique (et son écran de 6,1 pouces); l’iPhone 13 Pro Max attire 30,8% des intéressés; 24% se tourneront vers l’iPhone 13 Pro; et enfin, l’iPhone 13 mini clôture le classement avec seulement 7%.

Lire aussi : Apple scannerait vos photos pour lutter contre la pédocriminalité : on démêle le vrai du faux

Évidemment, tout cela n’est que spéculation de la part de SellCell. Si Apple devait garder la même nomenclature que celle utilisée actuellement pour l’iPhone 12, les plans pourraient encore changer, et Apple pourrait même laisser de côté le chiffre 13.

L’étude nous apprend d’ailleurs 18,3% des utilisateurs d’iPhone se disent triskaïdékaphobe. En d’autres termes, ils ont la phobie du nombre treize et passeront leur tour si Apple enchaîne l’iPhone 12 avec l’iPhone 13.

Quoi de neuf du côté des nouveautés ?

SellCell ne s’est pas contenté de questionner des propriétaires d’iPhone sur leur intention d’achat. L’étude détaille également les fonctionnalités annoncées par diverses rumeurs qui motiveraient leur achat. Voici la liste :