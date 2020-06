L’iPhone 12 pourrait être livré sans écouteurs… et sans chargeur

Alors qu’une ancienne rumeur annonçait qu’Apple pourrait vendre l’iPhone 12 sans les écouteurs EarPods, des analystes de la banque britannique Barclays vont plus loin, et parlent carrément d’un iPhone vendu sans écouteurs et sans chargeur.

L’information, partagée par le site MacRumors, rejoint les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui nous annonçait en mai dernier qu’il allait falloir dire adieu aux EarPods, la version filaire (et gratuite) des AirPods.

Le nouvel iPhone serait donc livré avec le strict minimum, à savoir un câble, sans doute de type USB-C vers Lightning (Apple devrait en effet garder le port lightning pour une année supplémentaire).

Pour Apple, cela permettrait d’économiser des millions de dollars. Mais si l’absence d’un chargeur est une bonne nouvelle pour la planète, elle l’est moins pour les consommateurs qui ne possèdent peut-être pas le bon type de chargeur, ou un chargeur suffisamment puissant pour recharger rapidement l’iPhone.

Évidemment, la marque à la pomme vend tout ce qu’il faut dans ses boutiques (l’adapteur USB-C de 18 W est vendu 35 euros, celui de 30 W se vend 55 euros). Mais pour une marque comme Apple, qui n’hésite pas à vendre ses produits plus cher que la concurrence, on a du mal à comprendre si ces économies sont vitales, quand on connait les énormes bénéfices qu’engendre l’entreprise chaque année

Quoiqu’il en soit, ce n’est pas le premier produit à se passer du chargeur : les AirPods, par exemple, ne sont livrés qu’avec un câble Lightning vers UBS-C.