L’iPhone 12 adopterait le même look que l’iPad Pro

Apple envisagerait un nouveau design pour son prochain flagship. Au programme : des courbes empruntées à l’iPad Pro, avec des bords aplatis et une encoche réduite.

Un nouvel article publié par Bloomberg semble corroborer les rumeurs annoncées par l’analyste Ming-Chi Kuo en septembre dernier. On y apprend que le nouvel iPhone, qu’Apple devrait présenter à la rentrée, arborerait un design similaire à l’iPad Pro, avec des bords métalliques plats et des coins arrondis. Soit un look très apprécié des utilisateurs, qui regrettent encore le design quasi similaire introduit avec l’iPhone 4 et conservé sur l’iPhone SE.