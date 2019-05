L'iPhone 11 pourrait envoyer de la musique sur deux appareils Bluetooth en même temp

Écouter de la musique avec deux paires d'écouteurs serait donc enfin possible.

Selon le site Macotakara, la prochaine version de l'iPhone (qui devrait être dévoilée en septembre prochain) irait plus loin que le multiroom actuellement offert par AirPlay 2. Depuis peu, Apple permet en effet de diffuser de la musique sur plusieurs enceintes, toutes connectées entre-elles, grâce au protocole AirPlay 2.

Les nouvelles fonctionnalités Bluetooth du prochain iPhone proposeraient la même chose, mais étendraient cette diffusion de musique aux AirPods. Ainsi, deux utilisateurs, chacun équipé d'une paire d'écouteurs, pourraient écouter la même musique jouée sur un seul iPhone. Il est déjà possible de connecter plusieurs écouteurs sans fil à un iPhone, mais lors de la lecture, l'utilisateur doit obligatoirement faire un choix et sélectionner les écouteurs qu'il désire utiliser. Pour Macotakara, cette nouveauté pourrait également être utile en voiture. L'iPhone, branché au véhicule, indiquerait le trajet au conducteur via les baffles, tandis qu'un passager écoute sa propre musique avec ses écouteurs.

Selon 9to5Mac, le « Dual Bluetooth Audio » est une des nouveautés apportées par le Bluetooth 5. Ce qui signifie qu'en théorie, Apple pourrait non seulement le proposer sur les nouveaux iPhone, mais à terme amener la fonction sur d'anciens iPhone grâce à une mise à jour.