L’iPhone 11 est le smartphone le plus populaire du premier trimestre 2020

La firme Omdia a partagé les derniers résultats de son étude sur les ventes de smartphone. Et c’est une fois de plus Apple qui rafle la mise, avec un iPhone 11 très populaire, au point de détrôner l’iPhone XR.

Selon l’étude, Apple aurait expédié 19,5 millions d’iPhone 11 au premier trimestre 2020, soit plus de 6 millions d’exemplaires de plus que l’iPhone XR à la même période l’année passée, et cela “malgré l’impact dévastateur du coronavirus sur la demande des consommateurs”, explique Omdia.

Apple ne se contente pas d’occuper la première place du classement, mais domine carrément la concurrence. Ainsi, en deuxième position, mais loin derrière la firme de Cupertino, on retrouve Samsung, avec son Galaxy A51 écoulés à 6,8 millions d’exemplaires. Viennent ensuite le Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro du chinois Xiaomi (6,6 et 6,1 millions d’exemplaires, respectivement), puis de nouveau Apple qui clôture ce top 5 avec l’iPhone XR et ses 4,7 millions d’exemplaires.

À titre de comparaison, les marques qui occupaient le top 5 lors premier trimestre 2019 étaient Apple (avec 13,6 millions d’iPhone XR), Samsung (6,4 millions de Galaxy J4 Plus), Apple (6,2 millions d’iPhone 8), Xiaomi (5,2 millions de Redmi 6A) et Samsung (5,7 millions de Galaxy J2 Core). Belle percée de Xiaomi donc, qui vient grappiller des parts de Samsung.

Enfin, si les ventes sont favorables pour Apple en ce premier trimestre, Omdia souligne que le deuxième trimestre ne sera pas du même acabitet annonce que les chiffres seront très certainement impactés par la pandémie de covid-19.