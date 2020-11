L’iPad Pro adopterait l’OLED dans la seconde moitié de 2021

La tablette d’Apple passerait, comme les récents iPhone, à l’OLED. C’est du moins ce qu’affirme le site coréen The Elec.

Alors que certains attendent l’arrivée des écrans mini LED, Apple pourrait se tourner vers LG et Samsung afin d’équiper l’iPad Pro d’un écran OLED, une technologie offrant notamment des noirs plus intenses. L’information de The Elec vient donc compléter les prédictions de Ming-Chi Kuo, qui pense qu’Apple se tournerait d’abord vers le mini LED et ce dès le premier trimestre de l’année 2021.

Toujours selon The Elec, les écrans bénéficieraient d’un nouveau procédé de fabrication, qui limiterait le risque de “Burn In” (brûlure d’écran), un défaut de rémanence fréquent avec l’OLED, qui laisse des traces d’anciennes images sur l’écran.

Cependant, The Elec précise qu’en cas de succès du mini LED, les tablettes OLED pourraient être retardées. Si on combine les deux informations, on peut donc en déduire qu’Apple testerait dans un premier temps la technologie mini LED, et ensuite l’OLED, si le mini LED ne s’avère pas convaincant.