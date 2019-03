Apple a discrètement mis à jour l'iPad Air et l'iPad Mini, sans attendre la Keynote de lundi prochain. Voici la liste des nouveautés. L'Apple Store en ligne était fermé ce matin, afin d'accueillir les nouveaux modèles d'iPad Mini et iPad Air. Apple n'a donc pas attendu la Keynote du 25 mars pour mettre à jour sa gamme de tablettes. Un iPad Mini compatible avec l'Apple Pencil La version miniature de la tablette d'Apple n'avait plus été actualisée depuis septembre 2015. L'iPad Mini garde cependant le même look qu'avant, avec ses bords larges, notamment en haut et en bas de l'écran de 7,9 pouces.

L'iPad Mini est désormais compatible avec l'Apple Pencil - © Apple L'iPad Mini est désormais compatible avec l'Apple Pencil - © Apple Au rayon des nouveautés, on retrouve la puce A12 qui remplace la précédente puce A8, un écran True Tone, et la prise en charge de l'Apple Pencil de première génération, qui, contrairement au style de deuxième génération, se charge via le port Lightning. Pas de Face ID au programme, Apple ayant préféré garder le capteur Touch ID. Quant aux capteurs photo, on retrouve une caméra 8 MP à l'arrière, et une caméra FaceTime HD de 7 MP à l'avant. L'iPad Mini est disponible en trois couleurs : argent, gris sidéral et or. Le modèle Wi-Fi d'entrée de gamme, avec ses 64 Gb de stockage, est vendu 459 euros. L'iPad Air évolue légèrement