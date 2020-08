L’iPad Air 4 pourrait intégrer un capteur Touch ID au bouton de verrouillage

Ce que la marque à la pomme appelle le “bouton supérieur”, et qui est en réalité le bouton qui permet d’allumer, éteindre et mettre en veille l’iPad, pourrait accueillir un capteur Touch ID , à en croire une récente fuite sur Twitter.

En effet, il semblerait que la tablette opte pour un capteur TouchID placé sur le bouton “supérieur”, ce qui permettrait à Apple d’offrir un design plus proche de l’actuel iPad Pro, avec des bords plus fins. On remarque d’ailleurs que sur les illustrations du mode d’emploi, le bouton est plus large que d’habitude, pour qu’Apple puisse y loger le capteur.

Parmi les autres découvertes, on notera la présence d’un port USB-C et non plus d’un port Lightning, ainsi qu’un Smart Connector à l’arrière, ce qui permettrait de rendre la tablette compatible avec plusieurs accessoires, notamment le Magic Keyboard, une housse/clavier qui fait “flotter” la tablette.

Quoiqu’il en soit, on devrait en savoir plus dans le courant du mois de septembre. Apple devrait en effet présenter ses nouveautés en deux temps, avec l’iPad et l’Apple Watch en septembre, et l’iPhone 12 en octobre.