Contrairement à une émulation classique, ces petites consoles portables contenaient toutes les informations à la fois sur l'écran LCD (ou VFD ou encore LED) et sur une composante électronique qui activait les graphiques. Les écrans de ces 60 jeux sélectionnés ont donc été scannés et vectorisés. Il a fallu ensuite refaire fonctionner le jeu, en déterminant quelle image doit apparaître au bon moment.

Comme le montrent ces deux images ci-dessus, tirées du jeu L'étrange Noël de Monsieur Jack, on aperçoit tout ce que l'écran LCD est capable d'afficher (le score, les différentes positions de Jack, les maisons, etc.). En dessous, on peut voir le décor et le jeu en action, où seules les bonnes images sont affichées. Même exemple avec le jeu de basket tiré du film Space Jam.

L'Internet Archive met en ligne 60 jeux LCD - © Tous droits réservés

Alors si le plastique de mauvaise qualité et les illustrations kitsch qui entouraient l'écran ne vous manquent pas, vous pouvez redécouvrir et jouer à ces 60 jeux par ici. Et si vous voulez en savoir plus sur le travail fourni par The Internet Archive, leur article est une mine d'informations.