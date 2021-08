L’intelligence artificielle pourra-t-elle diagnostiquer un cancer ?

Une équipe de l’Institut Curie planche actuellement sur une intelligence artificielle capable de détecter un cancer d’origine inconnue. Les résultats sont prometteurs. Testé sur 48 tumeurs, l’algorithme a permis d’en déceler 79%.

Traiter les "cancers d’origines inconnues". Le challenge est de taille pour l’équipe de la chercheuse Sarah Watson, dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Molecular Diagnostics, car ils s’attaquent aux cancers découverts une fois métastasés, c’est-à-dire que la maladie s’est déjà propagée à d’autres tissus avant d’avoir été identifiée. Ils sont souvent diagnostiqués à un stade avancé de la maladie.

Pour débusquer l’origine du cancer, et donc proposer le meilleur traitement possible, les médecins doivent réaliser une batterie de tests. L’Institut Curie explique qu’aujourd’hui, ces spécialistes doivent "réaliser un bilan morphologique complet, à l’aide de scanner et PET-scan du corps entier" puis qu’ils doivent "analyser finement au microscope (anatomopathologie) des échantillons de ces métastases à la recherche d’indices permettant de reconnaître leur origine". Depuis peu, les médecins repèrent les mutations et "particularité génétique" de certains organes grâce à la biologie moléculaire. Malgré ce travail de recherche, cela aboutissait à des "approches de chimiothérapie large spectres non spécifiques".