L’industrie du jeu vidéo a généré 139,9 milliards de dollars en 2020

Cela représente, selon le cabinet d’analyse SuperData, une hausse de 12% en un an. Logiquement, la pandémie et les multiples confinements ne sont pas étrangers à cette augmentation.

Malgré l’arrivée sur le marché de consoles de nouvelles générations, c’est bien le jeu mobile qui a une nouvelle fois rapporté le plus d’argent, loin devant les jeux PC et les jeux consolent. À savoir, respectivement, 73,8 milliards de dollars sur mobile; 33,1 milliards sur PC et 19,7 milliards sur consoles.

Même la réalité virtuelle, augmentée et mixte a enregistré une augmentation, passant de 6,3 à 6,7 milliards en un an. Sans doute un moyen, pour les joueurs, de s’évader dans des univers moins déprimants que la réalité.

Du côté des 10 jeux qui ont rapporté le plus, on retrouve plusieurs titres free-to-play, soit des jeux gratuits qui misent sur les microtransactions pour gagner de l’argent. Et ça fonctionne : le free-to-play pèse à lui seul 98,4 milliards de dollars. On comprend donc pourquoi les développeurs continuent d’opter pour ce modèle très lucratif. Voici le classement :

Honor of Kings - $2.45 milliards Peacekeeper Elite - $2.32 milliards Roblox - $2.29 milliards Free Fire - $2.13 milliards Pokémon GO - $1.92 milliard League of Legends - $1.75 milliard Candy Crush Saga - $1.66 milliard AFK Arena - $1,45 milliard Gardenscapes : New Acres - $1.43 milliard Dungeon Fighter Online - $1.41 milliard

Enfin, du côté des jeux dits “premium”, on note également une hausse des ventes de 28%. En tête du classement, on retrouve comme souvent la franchise Call of Duty :