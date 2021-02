L’iMac pourrait se décliner en couleur, comme l’iPad

L’iMac devrait, enfin, connaître un redesign cette année. Et ce nouveau look serait accompagné de couleurs, comme le célèbre iMac G3 en plastique coloré, sorti en 1998.

Prosser n’en dévoile pas plus pour l’instant, se limitant aux couleurs de l’ordinateur. Mais si on ajoute les informations de Bloomberg et de l’analyste Ming-Chi Kuo, on commence à deviner à quoi pourrait ressembler cette nouvelle version de l’ordinateur de bureau tout public de la marque à la pomme.

Selon ces deux sources, la refonte de l'iMac sera l'une des plus grandes mises à jour visuelles de tous les produits Apple cette année. Le “menton” de l’ordinateur, à savoir la large bande métallisée situe sous l’écran, serait considérablement réduite, et l’arrière serait plat, et non plus légèrement bombée. Les bords autour de l’écran seraient également réduits.

Deux versions seraient en préparation afin de remplacer les actuels modèles de 21,5 et 27 pouces. Le processeur sera probablement une version améliorée et plus puissante de l’actuelle puce M1, que l’on retrouve dans les récents MacBook Pro.