L'Europe se penche sur le rachat de Shazam par Apple

La Commission européenne vient d'ouvrir une enquête sur le rachat du service de reconnaissance musical par Apple, sous la direction de la commissaire en charge de la concurrence, Margrethe Vestager.

Après une enquête préliminaire débutée en février, Apple est de nouveau sous le feu des projecteurs pour son rachat de Shazam pour 400 millions de dollars en décembre 2017. Selon la Commission, ce rachat pourrait porter préjudice à la concurrence, et plus particulièrement à Spotify. En effet, Shazam est le numéro 1 de l'identification de musique, et une fois un morceau identifié, l'application propose soit de l'acheter, soit de l'écouter sur différentes plateformes de streaming. Le rachat laisserait donc à Apple l'occasion de ne proposer que son service Apple Music comme unique solution d'écoute, voire d'intégrer la reconnaissance de Shazam au sein d'iOS et d'en priver les utilisateurs d'Android.

"Bien qu’à ce stade, la Commission européenne ne considère pas Shazam comme un point d’entrée essentiel vers les services de diffusion de musique en continu, elle examinera plus avant si les concurrents d’Apple Music seraient lésés si à l’issue de l’opération, Apple venait à décider que l’application Shazam n’aiguillerait plus ses clients vers eux", explique la Commission dans un communiqué.

L'autre inquiétude concerne les "données sensibles sur le plan commercial concernant les clients de ses concurrents" qu'Apple pourrait obtenir via Shazam et utiliser pour mettre en avant Apple Music. Autant de questions qui devraient trouver une réponse en septembre. Avec comme objectif, selon Margrethe Vestager, de "faire en sorte que les amateurs de musique continuent de bénéficier d’offres attrayantes de musique en continu et ne voient pas leur choix limité à l’issue de cette concentration."