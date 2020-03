L’Euro de football aura bien lieu… dans le jeu eFootball PES 2020

L’extension sera disponible gratuitement dès le 30 avril prochain, sur PC, Xbox One et PlayStation 4 . La mise à jour proposera de jouer avec 55 équipes nationales, qu’elles soient qualifiées ou non pour la compétition.

Si la vraie compétition est annulée, Konami n’organisera logiquement pas ses journées spéciales, qui devaient voir s’affronter des joueurs en ligne.

Du côté du concurrent d’Electronic Arts, FIFA 20, l’éditeur a annoncé que l’option “Team of the Week” au sein du mode Ultimate Team sera suspendue. En cause, l’arrêt temporaire de la compétition en Angleterre. La Premier League et d’autres ligues sont en effet suspendus jusqu’au 3 avril.