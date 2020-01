L'Epic Games Store va continuer sa distribution de jeux gratuits en 2020

La boutique des créateurs de Fortnite annonce que la distribution hebdomadaire de jeux gratuits se poursuivra en 2020.

Un an après son lancement, la boutique d'Epic Games aurait séduit 108 millions d'utilisateurs. Il faut dire que la boutique sert également de launcher à Fortnite sur PC, et qu'attirer le joueur avec des promotions est plus simple quand l'installation est obligatoire. En face, la boutique Steam de Valve affichait 90 millions de joueurs en janvier 2019 (les résultats de l'année complète n'étant pas encore connus).

En un an, l'Epic Games Store aura généré 680 millions de dollars, dont 251 millions grâce à la vente de jeux tiers. Selon Epic Games, cette somme n'inclut pas les réductions et le financement de certains jeux de la part de l'entreprise. "Produire des exclusivités est le principal moyen pour les entreprises d'entrer sur de nouveaux marchés et de se faire une place contre des concurrents bien établis. On peut comparer notre approche au lancement réussi de Disney+ l'an dernier qui est allé affronter Netflix, Amazon et d'autres", a expliqué Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, lors d'une interview accordée à GamesDaily.

Concernant les jeux gratuits, Epic aura distribué 73 jeux tout au long de l'année 2019, soit bien plus que ce qu'offre Xbox avec son offre Games with Gold (48 jeux sur l'année, à raison de 4 jeux par mois) et Sony avec le PlayStation Plus (24 jeux sur l'année, à raison de deux jeux par mois). Ces 73 jeux auront été téléchargés plus de 200 millions de fois. On comprend donc pourquoi la boutique continuera sa distribution gratuite tout au long de cette année.