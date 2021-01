L’Epic Games Store offrira le jeu Star Wars Battlefront II

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018. Et l’année 2021 commence plutôt bien.

Depuis plus de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux comme Grand Theft Auto V ou Just Cause 4 et lancé son calendrier de l’avent avec 15 titres à télécharger, voici le jeu proposé jusqu’au 14 janvier 2021, ainsi que le suivant, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Crying Suns

(offert jusqu’au 14 janvier à 17h, et jusqu’au 3 décembre, PC et Mac)

“Crying Suns est un rogue-lite tactique dans lequel vous incarnez un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie. Dans cette expérience narrative, chaque run réussi vous permettra de découvrir la vérité derrière la mystérieuse chute de l'Empire.”