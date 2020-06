L’Epic Games Store offre trois nouveaux jeux avant la fin du mois de juin

“ Pathway est un jeu de stratégie au tour par tour proposant aux joueurs des batailles de groupe à la fois rapides, amusantes et accessibles dans l'ambiance des aventures " pulp " du début du XXe siècle. Mettez-vous vite à couvert, contournez les ennemis et utilisez les capacités de votre équipe pour décrocher la victoire !”

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les trois derniers jeux offerts en juin, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Deux autres jeux seront disponibles au téléchargement dès le 25 juin :

AER Memories of Old

“Métamorphose-vous en oiseau et partez explorer un univers où flottent des îles dans les cieux. Aventurez-vous au milieu de ruines antiques dans lesquelles chacun de vos pas vous rapprochera encore un peu plus de la fin du monde.”

Stranger Things 3: The Game

“ Stranger Things 3: The Game est le jeu officiel de la saison 3 de la célèbre série originale ! Revivez les événements de la série que vous connaissez tout en découvrant des quêtes, des interactions entre personnages et des secrets inédits ! Ce jeu d'aventure combine des graphismes résolument rétro et des mécaniques de jeu modernes afin d'offrir un divertissement nostalgique et frais à la fois.”

AER Memories of Old et Stranger Things 3: The Game seront disponibles jusqu’au 2 juillet. À noter que depuis quelques semaines, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.