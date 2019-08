L'Epic Games Store offre trois jeux à ne pas rater

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plusieurs mois, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo ou Oxenfree.

Le mois d'août ne déroge pas à la règle. Voici les trois excellents jeux à récupérer gratuitement dans les semaines qui arrivent :