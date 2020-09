L’Epic Games Store offre RollerCoaster Tycoon 3

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 1er octobre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition

(offert jusqu’au 1er octobre à 17h)

“ Construisez le parc de vos rêves et redécouvrez le best-seller de la simulation de montagnes russes encensé par la critique. Vivez la passion d'un classique du genre dans son intégralité grâce à deux énormes packs d'extension.”