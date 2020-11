L’Epic Games Store offre le jeu The Textorcist

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé dès ce jeudi 12 novembre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

(offert dès ce 12 novembre à 17h, et jusqu’au 19 novembre, PC et Mac)

“ Préparez-vous pour un jeu électrifiant mêlant Bullet Hell et frappe au clavier ! Évitez des balles en tout en tapant des exorcismes : activez les deux hémisphères de votre cerveau et plongez dans l'aventure de Ray Bibbia, un exorciste privé qui devra affronter les menaces d'une épidémie démoniaque ainsi que son passé trouble et sombre ! Une ville en déclin, des rues remplies de voyous, de crime et de censure, et un seul homme pour tout arrêter. Un gameplay révolutionnaire, des exorcistes, des démons, des chanteurs de metal, des proxénètes, le pape, du drame, des mauvaises blagues et de nombreuses batailles de boss remplies d'action pour le premier jeu d'action et de frappe au clavier du monde.”