L’Epic Games Store offre le jeu Sunless Sea

“Sunless Sea est un jeu de rôle d'horreur gothique qui tourne autour de l'exploration, d'une histoire raffinée et de morts fréquentes. Devenez le capitaine d'un bateau à vapeur de l'ère victorienne sur une vaste mer souterraine. Si les crabes géants, les icebergs intelligents et les nuées de chauves-souris n'ont pas raison de vous, ce sera la folie et le cannibalisme qui vous mèneront à votre perte. Mais ce vieil océan noir vous attire, et il regorge de butin pour les âmes courageuses qui y naviguent.”

Depuis plus de trois ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Vous avez donc jusqu’à ce soir, 25 février à 17h, pour récupérer les deux jeux précédemment offerts par la boutique. À savoir :

Rage 2

(offert jusqu’à 17h, PC uniquement)

“Des gangs sanguinaires et sans pitié écument les routes et la tyrannique Autorité cherche à diriger les survivants d'une main de fer. Vous incarnez Walker, dernier Ranger du Wasteland et grain de sable dans les rouages de l'Autorité, laissé pour mort après la ruine de son foyer. À présent, seule votre rage vous amènera justice et liberté. Combats de véhicules, super-pouvoirs et monde ouvert chaotique, voilà ce qui vous attend dans ces terres impitoyables. Affrontez des gangs sadiques pour acquérir les outils et technologies nécessaires afin d'éliminer une fois pour toutes l'Autorité !”

Absolute Drift : Zen Edition

(offert jusqu’à 17h, PC uniquement)

“C'est une expérience de conduite sans pareille. Perfectionnez vos talents de pilote dans ce monde à la fois magnifique et minimaliste, puis passez d'amateur à maître du drift. Repoussez vos limites sur des circuits de drift et des routes de montagne, tout en déverrouillant des trophées et des événements réservés à l'élite. Mesurez-vous aux fantômes des meilleurs joueurs du monde ou améliorez vos compétences en surpassant votre propre fantôme. Détendez-vous avec plus de 3 heures de musique électronique originale par C41 et Nyte tandis que vous mettez vos talents de pilote au défi à chaque virage, jusqu'à enfin maîtriser l'art du drift.”