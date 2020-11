L’Epic Games Store offre le jeu MudRunner

“ MudRunner est l'expérience off-road ultime qui vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole ! Conduisez 19 véhicules tout-terrain puissants, chacun doté de ses propres caractéristiques et de son équipement. Réalisez vos objectifs et assurez vos livraisons en bravant les éléments à travers des paysages sauvages, le tout rythmé par des cycles jour-nuit dynamiques. Explorez un environnement de type bac à sable immersif, mis en valeur par des graphismes améliorés. Risquez-vous sur des terrains impraticables, affrontez les eaux de rivières déchaînées, et surmontez de dangereux obstacles, réagissant de manière ultra-réaliste à votre passage grâce à un incroyable moteur physique.”

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Vous avez donc jusqu’à jeudi soir, 17 heures, pour récupérer les deux précédents jeux offerts par Epic Games :

Elite Dangerous

(offert jusqu’au 26 novembre à 17h, PC uniquement)

“ Elite Dangerous est l'ultime épopée spatiale massivement multijoueur, la version nouvelle génération de la première aventure en monde ouvert du jeu vidéo avec une galaxie connectée, des trames scénaristiques évolutives et l'intégralité de la Voie lactée reproduite à l'échelle. Les joueurs débutent seulement avec un petit vaisseau et quelques crédits. Dans cette galaxie futuriste impitoyable, ils feront tout pour obtenir compétences, savoir, richesse et pouvoir afin de survivre et de rejoindre les rangs de l'Elite emblématique. À l'ère des superpuissances galactiques et des guerres interstellaires, l'histoire de chaque joueur influence l'expérience de jeu connectée unique et la narration évolutive faite à la main. Les gouvernements s'effondrent, les batailles sont perdues et gagnées, et les frontières de l'humanité sont redessinées, tout cela par les actions des joueurs.”

The World Next Door

(offert jusqu’au 26 novembre à 17h, PC et Mac)

“ Inspiré par la narration émotionnelle et l'action exaltante des jeux animés et indépendants, The World Next Door suit Jun, une adolescente rebelle qui se retrouve bien loin de chez elle, dans le monde magique et mystérieux d'Emrys. En rencontrant une foule de créatures surnaturelles hautes en couleur, Jun devra apprendre à compter sur ses nouveaux amis pour rentrer chez elle avant que le temps ne soit écoulé. Dans The World Next Door, les joueurs trouveront un mélange addictif d'éléments visuels immersifs, de narration puissante et de combats de puzzles rapides comme l'éclair.”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.