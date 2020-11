L’Epic Games Store offre le jeu Dungeons 3

“Dungeons 3 est le dernier épisode de la série de jeux de stratégie Dungeons. Construisez et gérez votre propre donjon en tant que Seigneur des Donjons maléfique, recrutez de nouveaux monstres et placez des pièges astucieux pour des aventuriers sans méfiance. Et pour la première fois dans la série des Dungeons, vous pourrez vous aventurer dans des niveaux générés aléatoirement, afin qu'aucune partie ne se ressemble : une éternité de distraction pour les conquérants maléfiques !”

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé dès ce jeudi 5 novembre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Vous avez donc jusqu’à jeudi soir, 17 heures, pour récupérer les deux précédents jeux offerts par Epic Games :

Blair Witch

(PC uniquement)

“Inspiré par l'univers des films de Blair Witch, découvrez un jeu vidéo d'horreur narratif et psychologique qui étudie vos réactions face à la peur et au stress. Un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien policier au passé difficile, qui participe aux recherches. Ce qui débute comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en cauchemar sans fin alors que vous faites face à vos peurs et à la sorcière de Blair, une force mystérieuse qui hante la forêt…”

Ghostbusters

(PC uniquement)

“Le célèbre jeu vidéo salué par la critique Ghostbusters est de retour, remasterisé pour Epic Games store! Reprenez votre pack de proton et rejoignez les Ghostbusters, dont les voix et apparences ont été fidèlement reproduits, pour livrer bataille et sauver New York !”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.