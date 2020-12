L’Epic Games Store offre le jeu Cities : Skylines pour le premier jour de son calendrier de l'Avent

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018. Et Cities Skyline démarre les 15 jours de jeux offerts par la plateforme.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 18 décembre à 17h, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Cities : Skyline

(offert dès ce 17 décembre et jusqu’à demain, 18 décembre à 17h, PC uniquement)

“ Cities: Skylines est une version moderne de la simulation urbaine classique. Le jeu propose de nouveaux éléments, vous permettant de vivre les sensations grisantes et les contraintes de la création et de la gestion d'une ville réelle tout en enrichissant certains aspects bien connus de l'expérience de construction de ville. Par les créateurs de Cities in Motion, le jeu présente fièrement un système de transport entièrement développé. Vous avez aussi la possibilité de modifier le jeu à votre guise pour équilibrer la simulation complexe à plusieurs niveaux. La seule limite : votre imagination. Alors prenez le contrôle et visez grand !”

Epic Games propose également des ristournes allant de -25% à -75% sur les DLC du jeu, et ce jusqu’au 7 janvier 2021.