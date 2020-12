L’Epic Games Store offre le jeu Cave Story+

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé dès ce jeudi 3 décembre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Cave Story+

(offert dès ce 03 décembre à 17h, et jusqu’au 10 décembre, PC uniquement)

“ Cave Story+ est certainement le jeu indépendant le plus connu de tous les temps, avec une histoire originale débordante de personnalité, de mystère et d'amusement sur un rythme rapide. Un jeune héros amnésique découvre une terre cachée et promet de protéger les créatures sans défense qui y vivent ! Peut-il arrêter le docteur fou et apprendre la vérité sur son passé ? Hautement polissé et addictif, Cave Story + utilise un style rétro pour offrir une aventure extravagante, pleine d'action et complète qui est à la fois charmante et mortelle !”