L’Epic Games Store offre Just Cause 4

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Drawful 2, Gone Home et Hob, voici les jeux à récupérer gratuitement dans les prochains jours :

Just Cause 4

(Disponible du 16 au 23 avril)

“ Plongez dans une expérience pleine d'action en monde ouvert de type " bac à sable " et semez le chaos au moyen d'une grande sélection d'armes, de véhicules et d'équipements. Enfilez votre wingsuit, attrapez votre grappin personnalisable et jetez-vous dans la tempête !”

Wheels of Aurelia

(Disponible du 16 au 23 avril)

“ Embarquez dans un road trip immersif le long de la côte ouest italienne pendant les glorieuses années 1970. Incarnez Lella, une femme intrépide et courageuse, et découvrez son passé tout en faisant l'expérience d'une période tumultueuse de l'histoire de l'Italie.”

Deux autres jeux sont d’ores et déjà disponibles au téléchargement :

Close to the Sun

(Disponible jusqu’au 16/04/2020 à 17:00)

“Au milieu des eaux internationales, l'Hélios flotte immobile. De sombres nuages pullulent dans le ciel, tandis que des vagues frappent violemment la coque du vaisseau. D'énormes structures en or décorées avec grand raffinement s'étendent à perte de vue.”

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

(Disponible jusqu’au 16/04/2020 à 17:00)

“Devenez le détective le plus célèbre de tous les temps : Sherlock Holmes ! Utilisez vos fabuleux talents de détective afin de résoudre six affaires fascinantes et variées : des meurtres, des disparitions, des vols spectaculaires et de nombreuses enquêtes qui vous entraîneront parfois dans le domaine du fantastique. Suivrez-vous votre sens moral ou appliquerez-vous la loi à la lettre ? Dans Crimes & Punishments, la grande liberté d'action dont vous disposez vous permet de mener les enquêtes comme vous l'entendez.”