L’Epic Games Store offre Hitman et Shadowrun

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les deux nouveaux titres à récupérer gratuitement sur la boutique :

Hitman

(offert jusqu’au 3 septembre à 17h)

“ Retrouvez toutes les missions de la saison 1 : le Prologue, Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, le Colorado et Hokkaido. Dans la peau de l'agent 47, vous devez remplir des contrats en éliminant des cibles puissantes et recherchées, dans des environnements uniques partout dans le monde. À mesure que vous remplissez des missions, vous débloquez de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Devenez un expert en assassinat pour obtenir le titre prestigieux d'Assassin silencieux..”

Shadowrun Collection

(offert jusqu’au 3 septembre à 17h)

Le bundle comprend Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut et Shadowrun Hong Kong - Extended Edition.

“ Le mélange unique de cyberpunk et fantaisie de Shadowrun a généré un véritable culte depuis sa création il y a quasiment 25 ans. Jordan Weisman, son créateur, retourne au monde de Shadowrun et modernise le cadre de ce grand classique en RPG tactique au tour par tour pour un joueur. Dans la vaste jungle urbaine du Métroplexe de Seattle, la traque d'un tueur mystérieux vous lance sur une piste qui vous emmènera des bas-fonds les plus lugubres de la ville aux sièges de ses plus puissantes mégacorporations. Vous allez devoir procéder avec précaution, faire appel aux services d'autres runners et maîtriser de puissantes forces magiques et technologiques si vous comptez sortir indemne des ombres de Seattle.”

Ensuite, ça sera au tour du jeu Into the breach d’être offert :

Into the Breach

(offert du 3 au 10 septembre)

“ Pilotez de puissants mécas venus du futur dans une lutte acharnée contre une menace extraterrestre. À chaque tentative de sauver le monde, vous devrez faire face à un nouveau défi généré aléatoirement dans ce jeu de stratégie au tour par tour développé par les créateurs de FTL.”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.