L’Epic Games Store offre Football Manager 2020 et Watch Dogs 2

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici les deux prochains titres qui seront proposés jusqu’au 24 septembre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Football Manager 2020

(offert jusqu’au 24 septembre à 17h)

“ Chaque décision compte dans Football Manager 2020 grâce aux nouvelles fonctionnalités et aux mécaniques de jeu améliorées, qui récompensent préparation et progression comme jamais auparavant et permettent aux entraîneurs de développer et de mieux définir leur identité et celle de leur club.”

Stick It To The Man!

(offert jusqu’au 24 septembre à 17h)

“ C'est une journée ordinaire pour Ray, testeur de casques de chantier, quand il est victime d'un accident étrange et se réveille avec un bras géant en spaghetti rose qui lui sort du cerveau. Il se découvre alors des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de lire dans les pensées. Ray peut désormais changer le monde à coup d'autocollants, et transformer son univers de papier en l'arrachant, le pliant et en utilisant les autocollants délirants qu'il trouve (en plus de ses super nouveaux pouvoirs) pour résoudre des énigmes ahurissantes ! ”

Watch Dogs 2

(offert jusqu’au 24 septembre à 17h)

“ Incarnez Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué vivant dans le berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Travaillez en équipe avec Dedsec, un célébre groupe de hackers, pour réaliser le plus gros piratage de l'histoire : démantelez ctOS 2.0, un système d'exploitation invasif utilisé par des cerveaux criminels pour surveiller et manipuler les citoyens à grande échelle..”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.