L’Epic Games Store offre deux jeux inspirés de classiques du cinéma : Blair Witch et Ghostbusters

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 05 novembre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Blair Witch

(offert dès ce 29 octobre à 17, et jusqu’au 05 novembre, PC uniquement)

“Inspiré par l'univers des films de Blair Witch, découvrez un jeu vidéo d'horreur narratif et psychologique qui étudie vos réactions face à la peur et au stress. Un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien policier au passé difficile, qui participe aux recherches. Ce qui débute comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en cauchemar sans fin alors que vous faites face à vos peurs et à la sorcière de Blair, une force mystérieuse qui hante la forêt…”

Ghostbusters

(offert dès ce 29 octobre à 17, et jusqu’au 05 novembre, PC uniquement)

“Le célèbre jeu vidéo salué par la critique Ghostbusters est de retour, remasterisé pour Epic Games store! Reprenez votre pack de proton et rejoignez les Ghostbusters, dont les voix et apparences ont été fidèlement reproduits, pour livrer bataille et sauver New York !”

Vous avez donc jusqu’à ce soir, 17 heures, pour récupérer les deux précédents jeux offerts par Epic Games :

Costume Quest 2

“ Explorez des paysages effrayants au fil du temps, revêtez d'adorables nouveaux costumes qui vous transforment en puissants Hallo-guerriers, et récupérez des cartes de bonbons encore plus horribles à brandir contre la légion de méchants obsédés par l'hygiène.”

Layers of Fear 2

“ Toutes les caméras sont braquées sur vous, le centre de la scène. Vous n'êtes pas juste en train de jouer, vous êtes le personnage. Ce rôle est entièrement à vous. Écrit juste pour vous. Vous n'entendez que le silence. Pas d'ordres aboyés par le réalisateur. Personne ne vous somme de devenir cette version de vous-même. L'exigence de jouer emplit votre esprit, mais les pages du script sont vierges. Votre passé vous a forgé, transformé en ce que vous êtes, forcé à acquérir les compétences nécessaires pour parfaire votre art. Ce même passé qui a laissé ces cicatrices en vous, profonds sillons invisibles pour le monde extérieur, enfouis si loin à l'intérieur qu'ils ont perdu leur forme. Vous repoussez ces souvenirs, mais laissez les expériences vous mener vers qui, ou vers ce que, vous devez jouer. L'obscurité vous entoure alors que vous vous tenez sous le projecteur en silence. Hormis les battements de votre cœur, les seuls sons que l'on peut percevoir sont celui des vagues s'écrasant contre la coque, et celui des caméras qui, pointées sur vous, fixent ce moment pour l'éternité. Une voix grave et autoritaire s'élève au loin. Action. Quel rôle allez-vous jouer ?”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.