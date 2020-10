L’Epic Games Store offre deux jeux : Amnesia et Kingdom New Lands

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 22 octobre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Amnesia : A Machine for Pigs

(offert jusqu’au 22 octobre à 17h, PC et Mac)

“ Nous sommes en 1899... Oswald Mandus, un riche industriel, se réveille dans son lit, frappé par la fièvre et hanté par les images d'une machine infernale. Torturé par les visions d'une désastreuse expédition au Mexique, brisé par l'échec de ses utopiques rêves industriels, rongé par la culpabilité et une maladie tropicale, il se réveille en plein cauchemar. Il n'y a pas un bruit dans la maison, mais sous ses pieds le sol tremble selon la volonté d'une machine infernale. Tout ce qu'il sait, c'est que ses enfants courent un grave danger et que lui seul peut les sauver.”

Kingdom New Lands

(offert jusqu’au 22 octobre à 17h, PC et Mac)

“ Des histoires circulent sur des îles lointaines, pleines de mystères à découvrir. Les souverains auront besoin de tous leurs sujets pour partir en mer et découvrir des royaumes inconnus dans les terres nouvelles de New Lands. Armez-vous de courage et battez-vous de toutes vos forces si vous ne voulez pas vous faire envahir ! Kingdom est un jeu de microgestion minimaliste au look néo-rétro et à la bande son hypnotisante. Les joueurs y incarnent un monarque déterminé à bâtir son royaume à partir de rien en explorant le monde, en recrutant des sujets loyaux et en contrant les attaques nocturnes des créatures cupides.”

Les prochains jeux offerts sont déjà connus. Dès le 22 octobre, et jusqu’au 29 octobre, Epic Games offrira :

Costume Quest 2

Layers of Fear 2

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.